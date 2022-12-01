Da ICC de baja a Moisés Celaya

MONCLOVA., COAH.-Luego de que trascendiera que la empresa Altos Hornos de México dio de baja al Director del Instituto Central Coahuila Moisés Celaya, fuentes cercanas a la institución aseguraron que el docente cumplió con el contrato que tenía en el plantel, razón que provocó su salida.

De manera extraoficial se dio a conocer que tras la salida de Celaya Ramos del ICC, en su lugar se quedará el maestro Samuel Hernández, quien también tiene una amplia trayectoria en la docencia y en quien se confía haga una excelente labor al cargo de la prestigiada institución educativa.

Fue ayer por la tarde cuando se dio a conocer que el Director Moisés Celaya fue dado de baja del plantel educativo por parte de la empresa Altos Hornos de México, sin embargo no se precisó la razón por la que fue despedido, pues ya tenían años al frente del mismo.

Al acudir a la institución educativa a solicitar información sobre esta presunta sustitución, trabajadores administrativos del plantel dieron a conocer que el director no se encontraba en la escuela, por lo que se solicitó hacer una cita para dialogar con algún directivo el día jueves, por lo que no se recibió un comunicado oficial por parte de la institución sobre este cambio en la dirección.