Da Mario Dávila su primer informe

Más de 300 millones de pesos en inversión pública productiva logró el Alcalde Mario Dávila Delgado en su primer año de la administración, de los cuales más de 200 millones de pesos fue captación de recursos propios y todos fueron invertidos en obra pública y equipamiento.

Así, con estas cifras inició la presentación del Primer Informe de Gobierno de Mario Dávila y destacó que se logró comprar 30 patrullas, maquinaria para obra pública, 12 camiones de limpieza y 20 vehículos utilitarios.

Ayer mismo, hizo entrega de 12 camiones de limpieza, tres para el servicio de recolección de contenedores y 9 para la recolección en boteo.

También entregó 20 vehículos utilitarios que serán asignados a diferentes departamentos de Presidencia Municipal.

Como escenario, el Teatro de la Ciudad, con más de mil espectadores, entre los que resaltaron funcionarios públicos de todos los niveles, empresarios y ciudadanos en general.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10 ❮❯

En representación del Gobernador estuvo presente el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial Enrique Martínez y Martínez, pero también se hizo presente el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y la dirigente estatal del mismo partido, Elisa Maldonado.

En materia de pavimentación, el municipio logró este año 200 mil metros cuadrados de pavimento y 15 mil metros lineales que beneficiaron a 15 mil personas.

En el área de bacheo, se aplicaron 83 mil metros lineales de pintura en camellones y vialidades y se abarcó 45 mil metros cuadrados de asfalto.

En imagen urbana, se realizó la Construcción del Puente en Avenida Oriente, con una inversión de más de 440 mil pesos, beneficiando a más de 2 mil personas.

Por lo que se refiere a electrificación, se avanzó en 6 colonias en 600 metros lineales de alumbrado, en beneficio de 100 familias con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Se realizó la rehabilitación del camellón central en la Avenida Sur desde la calle 29 hasta el Bulevar San José en las Colonias Guerrero e Hipódromo con una inversión de 1.8 millones de pesos, para beneficio de 3 mil 800 personas.

En infraestructura social y deportiva, se hizo el arranque de trabajos en la cancha de futbol de la Colonia 21 de Marzo con una inversión de 6 millones de pesos en beneficio de más de 2 mil deportistas del sector oriente.

También, la construcción de la cancha de futbol americano Club Potros en la Colonia Tecnológico con una inversión de 5 millones de pesos, en beneficio de mil 500 deportistas.

Se rehabilitó la alberca municipal Las Truchas de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha con una inversión de 550 mil pesos con más de 3 mil beneficiados.

Se construyó la cancha de futbol americano y beisbol infantil también en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, con una inversión de 5.9 millones de pesos para mil 300 deportistas.

En materia de alumbrado público, en este año se avanzó en la reparación de luminarias que se encontraban dañadas, fueron 4 mil 600 luminarias instaladas, reparadas y rehabilitadas.

Se realizaron obras de agua potable en 7 colonias beneficiado a casi 500 familias con una inversión de casi 3 millones de pesos; y con 20 millones de pesos de inversión, se logaron 20 obras de drenaje, beneficiando a más de 3 mil personas con casi 6 mil metros lineales de nueva tubería de drenaje.

En las colonias 21 de Marzo, Lomas de San Miguel, Buenos Aires, Monte Viejo y Plan de Guadalupe con una inversión de 1.5 millones de pesos se abarcaron 607 metros lineales de electrificación en beneficio de 104 familias.

En equipamiento, se realizó una inversión histórica para la adquisición de maquinaria y vehículos, de 100 millones de pesos.

También, se obtuvo ya el proyecto ejecutivo de la primera etapa para el mejoramiento del Centro Histórico, mismo que en su primera etapa abarca la calle Hidalgo y que buscará recuperar y restaurar fachadas.

En el área de Desarrollo Social se entregaron con subsidio a través de la Congregación Mariana Trinitaria 3 mil bultos de cemento y más de 500 tinacos.

A través del Programa y Brigada de Acción en Tu Colonia, se repartieron más de 3 mil paquetes alimenticios a costo bajo, y en estos mismos programas se benefició a más de 6 mil personas.

Se instaló de manera gratuita el servicio de Wiffi en diferentes puntos públicos de la ciudad, para apoyar a la gente que no cuenta con internet domiciliario y que lo ocupa para estudios y trabajos.

En Fomento Económico se procuraron las inversiones y el crecimiento de la ciudad, se llevó a cabo la feria del empleo con más de 2 mil 200 contrataciones, se realizaron más de 3 mil contrataciones en industrias y comercios, generado 5 mil 500 nuevos empleos.

Se impulsó a emprendedores, apoyaron a empresas como Suzuki, Metelmex y Lidel para la contratación de nuevos empleados.

Se visitaron las embajadas de Francia, Italia y el Banco de China en la Ciudad de México con apoyo de las legisladoras, Cristina Amezcua, Diputada Federal y la Senadora Verónica Martínez.

En Educación, se benefició a más e 8 mil 300 alumnos en la reparación y rehabilitación del cableado eléctrico, se realizó la reparación y remodelación, mantenimiento en 11 edificios escolares en beneficio de mil 242 alumnos.

Se abastecieron de agua a escuelas con pipas en beneficio de más de 2 mil 400 alumnos.

En eventos artísticos y culturales se logró regresar importantes tradiciones a Monclova, Feriacero con más de 80 mil asistentes y la alumbrada con más de 30 mil asistentes.

En el Hospital del DIF se logró atender a 31 mil 150 consultas de médico familiar, 4 mil 311 urgencias, 250 cirugías y 6 mil consultas de especialidad. Y se ha beneficiado a más de 200 adultos mayores empacadores.

En Seguridad Pública se han realizado mil 200 operativos, se adquirieron 30 patrullas con una inversión de 33 millones de pesos, se brindaron 80 mil apoyos a la ciudadanía.

TRABAJAN ESTADO Y MUNICIPIO EN COORDINACIÓN

Por su parte, el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Martínez en representación del Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que las acciones realizadas en este año han logrado que Monclova siga manteniendo su desarrollo.

Añadió que han desarrollado diversas acciones en conjunto estado y municipio por el bien de Monclova, y la coordinación que se ha logrado mantener beneficia a los monclovenses de manera directa.