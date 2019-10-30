Dan 12 años a asesino de Candelillero

A 12 años de prisión fue condenado Jorge Luis “R” por homicidio calificado en contra del candelillero Matías “M”, delito cometido en el municipio de Ocampo en mayo del 2017, esto luego de solicitar un juicio abreviado en el que aceptó su culpabilidad a cambio de una pena menor a la establecida por la ley.

El pasado 17 de octubre y luego de varias prórrogas, se llevó a cabo la audiencia donde el imputado Jorge Luis “R” solicitó acogerse a un procedimiento abreviado, declarándose culpable del delito a cambió de no llevar a cabo un juicio que postergaría aún más el procedimiento en su contra.

El día de ayer se retomó la audiencia bajo la causa penal 62/2017 donde el Juez aceptó la aplicación de un procedimiento abreviado previa autorización de las víctimas indirectas, se fijó una condena de 12 años de prisión además del pago de reparación de daño por el homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, ventaja y robo en contra de Matías “M”.

Según la causa penal 62/2017, los hechos ocurrieron en mayo del 2017 cuando Matías “M” fue reportado como desaparecido y 10 días más tarde encontrado sin vida y con un balazo en el pecho, el cuerpo estaba junto a su camioneta pero le faltaba la candelilla así como 140 mil pesos en efectivo.

En octubre del 2018 Jorge Luis “R” fue vinculado a proceso por el homicidio de Matías “M”, y tras varias audiencias y prórrogas de plazo solicitadas por la defensa del imputado, se concluyó el proceso legal al dictar fallo de condena.