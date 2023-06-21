Dan de agua a pasajeros

Monclova,Coah.-Entre 70 y 100 botellines diarios se entregan diariamente tan solo por el departamento de DIF municipal en autobuses de transporte y hospitales así lo detalló la directora de Desarrollo Integral de la Familia Cecilia Ramos.

Ante la ola de calor que se registra en Monclova y la región, autoridades ejecutan acciones de hidratación en diferentes puntos de la ciudad, tan sólo en las últimas horas abordaron rutas de transporte para entregar el líquido a los usuarios.

“Ayer estuvimos en Urgencias y también en la zona centro abordamos autobuses para hacer entrega de agua y algunos electrolitos, son varios los departamentos que estamos participando, seguridad pública, protección civil, nosotros todos unidos con la finalidad de hidratarse” mencionó Cecilia Ramos

Informó que al momento no se han presentado casia con deshidratación o golpe de calor, sin embargo se mantienen atentos ante cualquier petición de la ciudadanía, aseguró que en instalaciones DIF existe área de hidratación y también atención médica en caso de sufrir malestares por la onda de calor.