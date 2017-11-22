Dan de alta a las gemelitas

Luego de permanecer dos semanas en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, las gemelas ingresadas por desnutrición, fueron dadas de alta y puestas a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia.

El día 7 de noviembre ambas niñas ingresaron al nosocomio por urgencias debido a que tenían menos de la mitad del peso que normalmente tiene un bebé de 8 meses, registraban entre 3 kilos 800 gramos a 4 kilogramos de peso, cuando a esa edad deben de registrar un peso superior a los 8 kilogramos.

Tras estar en vigilancia, con alimentación y medicamentos como antibióticos para una infección en las meninges que ocasionó la desnutrición, el día de ayer mostraron una mejoría considerable y fueron autorizadas para ser dadas de alta por el personal médico de la Secretaría de Salud.

Juanita y Gabriela se llaman las pequeñas que se mantuvieron hospitalizadas por dos semanas completas, ellas fueron cuidadas por sus padres, sin embargo ayer fueron entregadas a la delegada en Monclova de la Pronnif, quien aseguró que sufrieron omisión de cuidados y por ello padecieron fuerte desnutrición.

“Las niñas están en mejores condiciones médicas, esto no quiere decir que están en las condiciones de un bebé completamente sano, solamente que alcanzan una mejoría clínica suficiente para ser egresadas del hospital”, comentó el director del Hospital Amparo Pape de Benavides, Ángel Cruz García Rodríguez.

Las dos niñas tendrán que seguir con vigilancia estrecha alimenticia, de la evolución médica y cualquier situación que vea que no es normal a su crecimiento tendrán que ser valoradas de nuevo por el personal del nosocomio.

Al igual que a su ingreso en el hospital, ayer cuando se autorizó su alta se notificó a la Pronnif para el seguimiento del caso, cabe destacar que la custodia de las menores la tendrá esta dependencia.