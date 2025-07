"Estoy acá para que nada le falte a mi cachorro": dan el último adiós a Roberto Torres Sepúlveda

Monclova, Coahuila.— "Estoy acá para que nada le falte a mi cachorro." Con esa frase que repetía cada día antes de salir a trabajar, Roberto Torres Sepúlveda se despidió por última vez de su familia antes de emprender el viaje a Saltillo, donde buscaba el sustento que Altos Hornos de México (AHMSA) ya no le garantizaba.

Este martes, su esposa, su pequeño hijo y sus seres queridos le dieron el último adiós entre coronas de flores y una gran fotografía que lo mostraba sonriendo, mientras exigían justicia por su muerte en el accidente ocurrido hace días sobre la carretera Saltillo–Zacatecas.

Roberto trabajó más de 20 años en el área de Coquizadora 1, en el departamento de Laboratorio de AHMSA. Como otros empleados desplazados, tuvo que migrar para sobrevivir ante el retraso en los pagos y la incertidumbre laboral.

Su esposa, Mónica Gutiérrez Morín, relató que las condiciones en que su esposo laboraba en Saltillo eran difíciles. A veces los contratos con las empresas terminaban de un día para otro y los trabajadores quedaban varados, sin ingresos ni certeza. "Los acomodaban donde podían. Algunos días les pagaban nada más lo que iban a hacer, y cuando no había trabajo, se quedaban ahí esperando. Si no llevaban tiempo viviendo en Saltillo, no podían aspirar a un trabajo estable de planta", explicó.

Roberto regresaba a Monclova cada seis días o cada dos semanas, cuando las condiciones se lo permitían. "Venía por unas horas y se volvía a ir. A veces tenía que agarrar los taxis que se llevan a los trabajadores. Era muy duro porque siempre estaba con la esperanza de que terminaran los contratos aquí, que le pagaran su finiquito y pudiera regresar", agregó su esposa.

El domingo por la mañana, mientras se dirigía a trabajar junto con otros compañeros, la camioneta en la que viajaba fue impactada de frente por otra unidad que invadió el carril contrario, a la altura del ejido Buenavista. El accidente cobró la vida de cuatro personas y dejó a cinco más heridas.

Durante el funeral, la familia pidió que su muerte no quede impune y que se investigue a fondo el caso. "Es lo más injusto que alguien que solo trabajaba para mantener a su hijo haya terminado así. No queremos que quede en el olvido", expresó Mónica.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para deslindar responsabilidades. En tanto, decenas de trabajadores desplazados viven la misma incertidumbre que llevó a Roberto a buscar sustento fuera de su ciudad.