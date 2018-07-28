Dan una “manita” a comité y la capilla

Con la finalidad de mejorar las condiciones del recinto sindical, el Comité Local de la Sección 288 inició la rehabilitación de algunas de sus áreas, tal y como lo hizo en la capilla que tiene a su cargo.

A menos de tres meses de iniciar su gestión al frente de la sección, Patricio Quintero Alemán señaló que se está trabajando para mejorar las áreas y espacios del sindicato, que presentaban cierto deterioro.

Patricio Quintero Alemán, Secretario General de la Sección 288.

Señaló que uno de los aspectos que se atendieron de manera inmediata fue la capilla de la Sección 288 que presentaba un gran rezago y en donde se realizó una importante inversión para el mantenimiento de espacios y reparación de unidades.

Indicó que la capilla cuenta con 4 unidades, de las cuales 3 estaban descompuestas cuando llegó y actualmente todas están en funcionamiento, se invirtió en mobiliario para las salas de las capillas, pintura interior y exterior de la misma.

“Se dio un cambio total a la capilla de la sección, poco a poco vamos a ir invirtiendo para cambiar la imagen para que los deudos que estén dentro de su dolor, estén un poco más cómodos a la hora de estar con su familiar”.

De la misma manera se inició la rehabilitación de algunas oficinas del Comité Local, en las que se reubicarán a los funcionarios de acuerdo a las necesidades que tienen, con la finalidad de que realicen un mejor trabajo.

Dentro de las carteras que serán reubicadas está la del encargado de Seguridad Social y de la Comisión Mixta de Seguridad, la del Secretario de Organización, Propaganda, Estadística y Organización, así como de la del Secretario de la Vivienda.

Quintero Alemán mencionó que dentro de estos tres meses se están atendiendo algunas de las necesidades que existen en el sindicato y se tiene el proyecto para la rehabilitación del techo de las oficinas que se ve afectado con las lluvias.