Daña órganos dar cerveza a los niños

Darle de tomar cerveza o cualquier tipo de alcohol a un niño, puede provocar serios daños al hígado, riñones e incluso afectaciones a nivel cerebral, ya que durante sus primeros años de vida estos órganos vitales aun no completan su formación.

Médicos especialistas señalan que a los cinco años los órganos de niños no completan su maduración al cien por ciento, por lo que debe estar prohibida la ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica.

“El alcohol produce efectos en el sistema nervioso central y en los niños puede provocar pérdida de concentración, alteraciones de humor, pérdida de equilibrio y de sentidos de orientación y posición”.

Además el alcohol destruye células del cerebro y altera su normal funcionamiento, también afecta el hígado, modifica los latidos del corazón y la presión arterial, causa daños irreversibles en los pequeños organismos a nivel cardiovascular y neurológico.

La doctora Rosa Nilda Arocha Méndez adscrita a la Secretaría de Salud menciona que además de los daños orgánicos que puedan crearse en los menores por la ingesta de alcohol, cualquier producto nocivo puede causar un daño irreparable.

Comentó la doctora rosa Nilda Arocha

“En la medida que un niño es afectado por la ingesta de productos nocivos tiene un efecto mucho mayor que en un adulto, cualquier sustancia que sea tóxica, creará trastornos a todos los niveles del organismo, no nada más del riñón”