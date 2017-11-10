Darán a conocer la revisión de pláticas

El Comité Local de la Sección 288 informará este sábado 11 de noviembre a sus agremiados la resolución de las pláticas de Revisión de Terceros, donde dará a conocer las empresas que entrarán a laborar a Altos Hornos, garantizando que no se afectará el trabajo que realizan los sindicalizados.

Actualmente continúa la plática de los comisionados sindicales con los representantes de la empresa en la Ciudad de México, para definir qué empresas ingresarán el próximo año para realizar los trabajos específicos, como reparación y mantenimiento de los equipos al interior de la planta.

El día de hoy concluirá esta revisión, en donde los representantes sindicales garantizan que se respete el trabajo que realiza el personal sindicalizado y no se afecten las funciones que realizan los trabajadores.

Es por eso que se convoca a los agremiados para el día de mañana a las 4 de la tarde en el comité local en asamblea, para informar sobre el resultado que se tuvieron y dar a conocer el número de empresas que ingresarán a la planta, nombre, así como número de trabajadores con los que cuentan cada una.

Como cada año, los representantes sindicales garantizaron que los trabajos que se van a realizar por parte de las compañías contratistas al interior de la empresa no interfieran con las labores del personal sindicalizado y únicamente ingresen para trabajos específicos que se requieren en los departamentos.