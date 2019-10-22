Darán bono a obreros de Perfiles Pesados

A partir de esta semana recibirán su bono de producción trabajadores de Perfiles Pesados que fueron reubicados en otros departamentos como la Laminadora en Caliente y la Frío, que se movieron desde el pasado jueves, y se sigue analizando la opción de reubicar a un mayor número de obreros.

El Secretario General de la Sección 147 señaló que a partir de esta semana se reflejará el bono en la nómina de los trabajadores, de manera proporcional con los días que laboraron en su nuevo departamento.

Gerardo Mireles Castillo comentó que desde el pasado jueves fueron movidos 63 obreros de Perfiles Pesados a otras áreas como parte del acuerdo que se llegó con la empresa ante la caída de la producción de esta área, por lo que se buscó una alternativa para que ya no se vieran afectados.

Mencionó que se sigue en pláticas con la empresa para ver si es posible reubicar a más obreros en caso de continuar la baja producción.

Señaló que son alrededor de 100 trabajadores los que se mantienen en Perfiles Pesados y dijo que se verá si se trabajará con ese personal, si llegará material en los próximos días o se reubica más gente.

También se analiza la posibilidad de un bono especial para la gente que se quedará en Perfiles Pesados, pero esto apenas se analiza con la empresa y no se tiene información en concreto.