Darán de alta a las gemelitas

Gracias al oportuno tratamiento del hospital Amparo Pape de Benavides, las gemelas que ingresaron graves por desnutrición, próximamente serán dadas de alta aunque no se entregarán a sus padres por el momento.

Las niñas de nombre Juanita y Nataly de ocho meses de nacidas y que pesaban poco más de tres kilos cada una, quedarán a disposición de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Gracias a la intervención de los médicos poco a poco han salido adelante, incluso en los próximos días podrían darlas de alta bajo minuciosos cuidados, además quedarán bajo resguardo de las autoridades por la omisión de cuidados que presentaron los padres al no alimentarlas.

La subprocuradora de Pronnif, Leticia Sánchez Campos comentó que afortunadamente las menores presentan un importante avance en su salud logrando salir del grave problema que presentaban.

Señaló que la información que tienen de los especialistas es que hacen falta algunos estudios, pero muy pronto podrían ser dadas de alta para continuar con el tratamiento pero fuera del hospital.

Aseguró que la instrucción que tienen los médicos es que dándose de alta las menores deberán ser entregadas a la dependencia, pues existe una investigación contra los padres de las niñas por la omisión de cuidados.

Indicó que las investigaciones permitieron determinar que la situación de las menores no era consecuencia de la pobreza sino un alto grado de omisión de cuidados pues no las alimentaban, incluso otras personas tenían conocimiento de las cosas pero nadie hizo nada.

“Como lo dijimos en anteriores ocasiones, lo importante era tratar de sacar adelante a las pequeñas que se encontraban muy delicadas, posteriormente vamos a revisar el tema del proceso legal contra los padres” recalcó la Subprocuradora.

Asimismo, Sanchez Campos comentó que actualmente están trabajando en verificar si la desnutrición que presentaban las niñas dejará alguna secuela que les impida su sano desarrollo.