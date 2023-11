Darán de baja a alumnos que atacaron a compañera

Atiende Servicios Educativos caso de la Escuela Secundaria #2 Emiliano Zapata, donde una niña resultó lesionada tras haber sido agredida por otras compañeras al interior de la institución educativa.

Félix Rodríguez Ramos informó que madres de familia acudieron a oficinas de la SEP en Monclova con la finalidad de interponer la queja correspondiente así como presentar la baja de la niña y otro menor de esta escuela secundaria.

"Yo les solicité que no dieran de baja a los alumnos hasta no tener espacio en otro plantel educativo, los canalice con la supervisora de la secundaria para que se les brindara la atención y las escuchara" mencionó.

Rodríguez Ramos indicó que ante el temor de que sus hijos no estuvieran seguros, solicitaron tomar clases en línea misma que fue autorizado pero se realizarán las investigaciones correspondientes.

"Les pedí que me dejaran sus cometarios y me lo dejan en una sola emisión y es por separado cada uno plantea su situación, por lo que este viernes acudirán de nueva cuenta a dejar su petición, para yo canalizarlo a la supervisión" indicó.

Cabe recordar que hace una semana 2 niñas con ayuda de otras golpearon a una estudiante. Primero la agredieron en el recreo aventándola y golpeándola contra la pared mientras que la subdirectora veía, la niña escupe sangre pero no se le lleva a urgencias al contrario se le castiga haciéndola escribir cosas y le dice a la niña que eso era su culpa por estar provocando y que su mamá no la quería que por eso su madrina era la que iba cada que se desmayaba (la niña estaba pasando por anemia) la niña le dice que no era verdad que su madre si iba pero que trabajaba para darles de comer pero la subdirectora le dice que eso es mentira y que no les importa.

La menor presentó un esguince en su cuello después de la agresión.