Darán pláticas contra Bullying

A través de Pronnif se lleva a planteles educativos pláticas de prevención dirigidas a padres, alumnos y docentes, con temas desde derechos de los niños, maltrato infantil, bullying y omisión de cuidados que se imparten según las necesidades y problemáticas que enfrenten en cada una de las escuelas.

La Sub Procuradora de Pronnif Lizeth Partida Flores dio a conocer que los planteles educativos han mostrado un gran interés en recibir las pláticas por parte de esta dependencia, sobre todo las que llegan a presentar ciertas problemáticas y que son donde por iniciativa propia solicitan se lleven los temas, pero el programa de pláticas esta abierto a todas las escuelas por igual.

Comentó que los temas mas solicitados son los de derechos de los niños que se dirigen a los pequeños pero también a sus padres con quienes se aborda con un modo de responsabilidades? que llevan, pero también hay otros temas como la prevención del abuso sexual, maltrato infantil, higiene personal y bullying, todos estos de interés actual y que por situaciones que se viven son solicitados por los directivos.

“El tema de derechos de los niños lo abordamos encaminado al derecho a la educación para contrarrestar la ausencia escolar y todos los deberes que tienen los alumnos”.

Destacó que al menos dos platicas a la semana realiza la sub procuraduría de Pronnif en los planteles de la región, acciones a las que se suman las oficinas municipales que también emprenden este tipo de acciones por separado y de esta manera tienen una mayor cobertura de planteles.

Hizo un llamado a los planteles educativos que presenten alguna problemática a acercarse a la dependencia y pedir se les lleven platicas, ya sea a maestros, alumnos o padres de familia, o bien para todos.