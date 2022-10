De estudiantes.....balazo

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), no recibe casos de peleas entre los alumnos dentro o fuera de la institución educativa, esto ante algunas peticiones de padres de familia luego de enterarse que sus hijos participaron en algún altercado.

La subprocuradora Martha Herrera, indicó que son las instituciones educativas las que tienen que hacer la intervención correspondiente, ya que la función de la Pronnif es velar porque se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro del seno familiar.

"En los conflictos internos de la escuela como altercados o bullying, es la propia institución educativa a través del protocolo de la Secretaría de Educación Pública, tienen que hacer el trámite y por eso es que tienen maestro de apoyo como psicóloga".

Cada plantel de la región centro tiene el deber de acercar a los padres de familia y realizar juntas, canalizar a psicólogos e incluso solicitar el apoyo de otras instituciones como lo es el CAIF. Señaló que la Pronnif interfiere cuando se detecta una vulneración de los derechos de los niños y que los padres de familia no están ejerciendo du representación ante las instancias correspondientes.

"Es por eso que esos casos no nos llegan a la instancia ni los admitimos, también hay que recordar que nosotros no levantamos denuncias ni somos persecutores de delitos, solo recibimos reportes, hacemos investigación pero lo que buscamos es evaluar que no se vulneren derechos"