De Ingeniera en AHMSA a estrella del Onlyfans

¿Qué hace a una madre de familia, Ingeniero de AHMSA y conductora, abra una página de Only Fans?

Pues el gusto de compartir una faceta diferente de su personalidad como lo hace cualquier figura pública.

Alondra Villanueva, es desde hace 10 años una conocida conductora local, pero también es Ingeniera titulada con empleo en Altos Hornos, emprendedora, fitness, esposa y recientemente madre de familia.

Aunque muchos pensarían que su decisión de incorporarse a la creación de contenido para adultos, tiene que ver con la suspensión de pagos en AHMSA, ciertamente no fue así. Alondra nos comenta que todo surgió por un comentario al aire que después fue cobrando mucha fuerza.

En el imaginario colectivo, OnlyFans es sinónimo de contenido sexual y aunque hay creadores ofreciendo ese tipo de material en la plataforma, también hay contenido de insinuación erótica.

“La verdad mis ingresos en OF ya superaron lo que ganaba en AHMSA, pero la idea de posar no surgió netamente por el dinero, ni pienso dejar mi carrera como ingeniero, esto es temporal y lo veo como una etapa más de mi carrera”.

¿COMO LO TOMÓ LA SOCIEDAD MONCLOVENSE?

“Esperaba mucho hate, tengo 10 años en esto de los medios y creí que la gente me juzgaría, pero no ha sido así, al contrario, muchas mujeres dicen ¡qué padre!, yo también quiero”. Aunque el trabajo va dirigido a un público, la opinión que más me importa es la de mi esposo, mi madre, mis hermanos y todos están encantados con los resultados”.

¿QUÉ OPINA TU ESPOSO?

“Él me apoyó, y el es el que más disfruta con las sesiones de fotos, él está conmigo, me toma las fotos y ve en vivo a una enfermera, a una conejita, una stripper, una policía, me visto de muchos trajes y él está ahí, él es que me tiene”.

¿TE GUSTA EL RESULTADO?

Se han filtrado algunas fotos en grupos y plataformas, pero no me avergüenza, todas las fotos me gustan, me gusta como me veo y estoy segura que te van a gustar así seas hombre o mujer.

¿LE ENSEÑARÍAS LAS FOTOS EN EL FUTURO A TUS HIJOS?

Claro, como lo hacen las actrices, y cantantes, que hacen calendario, yo se los voy a enseñar a mis hijos en el futuro, no tengo nada que avergonzarme de esta etapa, porque es solo eso, una etapa de mi vida, no me voy a dedicar a esto siempre, soy Ingeniero, tengo un negocio y me dedico también a la conducción.

¿QUE CONTENIDO PODEMOS VER?

Suscríbete y lo verás. Alovi_oficial.

CAJA DE DATOS:

¿SABÍAS QUE?

• Según Google, Coahuila es el estado de la república que más consulta y consume Only Fans, le sigue Durango, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas.

• La cuenta de OF mejor pagada es la de gem01 con ingresos netos de 29 millones de dólares al año. Y representan 270 veces más de lo que gana un médico especialista en Europa.

• Las cinco mexicanas más vistas en OF son: Yaneth García, Dulce Soltero, Danyan Cat, Marcela Moss, y Karely Ruiz.