De la cajuela

Leopoldo Rodríguez se dedica a la fotografía desde el 2020, desde entonces ha trabajado arduamente para comprarse sus herramientas de trabajo, las cuales fueron robadas hace tres días en Frontera.

El pasado sábado 24 de junio había tomado fotos en un concurso de Skate y junto a su amigo y organizador del evento llegaron a la casa de un conocido en la colonia Magisterio de Frontera, sobre la calle Despachadores en contra esquina con Josefina González.

Alrededor de las 9:30 de la noche, Leopoldo fue con su amigo al Oxxo más cercano para comprar cigarros dejando cerca su automóvil un Honda Civic blanco 2012, pero al salir del establecimiento pudo ver que su carro tenía la cajuela abierta.

“Corrí para revisar el interior y vi que me faltaban cosas, en especial lo que para mí era lo más importante, el maletín color gris donde traía todo mi equipo”

Los ladrones se llevaron una maleta color gris que parece lonchera, donde estaba guardada una cámara Nikon D750, dos lentes Nikon uno era un 28–70 milímetros y el otro era un 35–105 milímetros, además de un Drone Dji Mini 2 y su control remoto, entre otras cosas como una guitarra de Xbox, dando un total de 40 mil pesos.

“Llame a la Policía Municipal y no contestaron y cuando lo hicieron dijeron que mandarían una patrulla pero no pasó nadie, el domingo fui al Ministerio Público para levantar una demanda y sigo a la espera”

En entrevista con Periódico La Voz, comentó que confía en que en Monclova y Frontera hay gente amable, honesta y trabajadora con sed de justicia, que en su mayoría ha pasado un suceso como igual y que podrán ayudarle a localizar al responsable.

“Mi indignación es muy grande, me da mucho coraje como uno trabaja para hacerse de sus cosas y en cuestión de minutos alguien venga y te quite como si nada. Me tomo desde el 2020 reunir todo este equipo, mucho trabajo, esfuerzo y una pandemia que nos limitó en recursos y que me puso a pensar en vender o no este equipo”.

Señaló que esas personas han violado su privacidad más que algo material, le robaron su integridad, seguridad y motivación.

“Me siento terrible, pido de su apoyo, si alguien llega a encontrar a alguien ofreciendo o portando este equipo me notifique, estaré eternamente agradecido”.