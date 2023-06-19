De la Colonia Luis Castro

Habitantes de la calle Rosa M. Castro, de la colonia, Luis Armando Castro Ortiz, dieron el banderazo junto con alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, para el inicio de una obra de introducción de drenaje sanitario y 44 descargas, en esta obra que estará en ejecución durante ocho semanas, se aplicarán cerca de tres Millones de pesos.

En su informe sobre la ficha técnica el director de Infraestructura Municipal, Jesús Ballesteros Fernández, dijo que esta es obra es parte del paquete de obras del COPLADEM para este 2023, y señaló que se trata de una primera etapa, en la que se trabajará sobre 572 metros lineales de atarjeas, con 15 pozos de visita y 44 descargas, beneficiando directamente a 220 personas.

Durante el evento, el alcalde expresó su satisfacción por llevar a cabo esta obra que mejorará en gran medida la calidad de vida de los habitantes, y reafirmó que continuará trabajando en beneficio de los habitantes de la colonia Luis Armando Castro Ortiz y de toda la ciudad, implementando proyectos que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Con la puesta en marcha de esta obra de introducción de drenaje sanitario, se espera mejorar las condiciones de saneamiento y salud de los residentes de la calle Rosa M. Castro y su entorno, lo que representa un paso importante hacia la modernización y desarrollo integral de la colonia Luis Armando Castro Ortiz.

En representación de los vecinos, Celia Cruz Castañeda, agradeció al alcalde Mario Dávila y a todo su equipo, por esta obra y reconoció que el alcalde sabe cumplir con sus compromisos; lo anterior en relación a que esta obra fue solicitada al alcalde hace tiempo, firmando la petición como parte un compromiso, que ayer comenzó a cumplirse.