‘De no ser por IP IMSS colapsaría’

“El Seguro Social estaría colapsado de no ser por las empresas que hacen sus aportaciones”, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien señaló que siguen sin realizarse mejoras en la Clínica 7 del IMSS.

Mario Coria Rohell representante de la Coparmex Monclova externó que de no ser porque se han abierto farmacias y consultorios en la localidad como en la región centro, el instituto no hubiera podido aguantar el servicio a la derechohabiencia.

“Hubiera estallado un problema social en Monclova, ante lo mal que está la clínica con la falta de equipo, medicamentos e insumos, las personas tienen que adquirí los medicamentos de forma privada”.

Señaló que los principales ejes para mover el país son la iniciativa privada, la sociedad civil y el gobierno, éste último es el que se debe de promover que se mueva y tome acciones, por lo que las votaciones son la oportunidad perfecta para que la población pueda elegir buenos gobiernos que realmente se ocupen de resolver los problemas.

Cabe destacar que recientemente se dio a conocer que la licitación para el área de Urgencias no se llevaría a cabo por una falta de papeleo por parte de la Secretaría de Hacienda, perdiendo la Clínica 7 del Seguro Social más de 120 millones de pesos en rehabilitación y un equipo nuevo.