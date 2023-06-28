De obrero a mendigo, es la historia de Dante Galván Sanmiguel obrero de la Planta Uno de AHMSA, que desde hace meses se ha sufrido complicaciones en su estado de salud, debido al colapso de un pulmón y que al no contar con recursos se ve en la necesidad de pedir una moneda al exterior de las tiendas.

Desde el pasado mes de marzo se dio a conocer la historia del trabajadores de AHMAS que se encontraba internado en la Clínica 7 del Seguro Social debido a problemas en un pulmón a consecuencia de la tuberculosis.

Su estado de salud se ha deteriorado, esto debido a la atención que se le dio en el hospital, además de la falta de recursos debido a que no se les han pagado las incapacidades por la situación que existe en la empresa.

En repetidas ocasiones la familia ha solicitado apoyo a través de las redes sociales para la compra de medicamentos y poder continuar con la atención, pero la familia se encuentra a una situación complicada.

“Hasta donde a llegado la empresa AHMSA, trabajador de AHMSA pidiendo una moneda afuera de Coppel, para ayudar a su esposa a llevar un taco a su casa y cubrir el costo de un tanque de oxígeno”.

Los familiares denunciaron además que el obrero fue víctima de negligencia en el Seguro Social, que le ocasionó que perdiera un pulmón, por lo que ahora requiere de asistencia con el tanque de oxigeno.

Así mismo denunciaron que la empresa no está pagando las incapacidades porque tiene un acuerdo con el IMSS, en donde el seguro deposita a la empresa las incapacidades, y en los últimos 5 meses no se les ha visto nada de las incapacidades.

Se informó que la esposa del Dante limpia casas para poder llevar el sustento a su hogar y ayudar a su esposo.

Se pidió el apoyo para las personas que así lo deseen y se indicó que ellos viven en Colinas de Santiago, por si alguien desea brindar algún tipo de apoyo.