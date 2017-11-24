De ‘rutina’, revisión a chalecos antibalas

Las revisiones que se realizaron en el área de Seguridad Pública de parte de la Auditoría Superior de la Federación son revisiones “de rutina”, afirmaron autoridades municipales.

“Esas aseveraciones son alejadas de la realidad, son procedimientos que se están llevando a cabo de otro tipo de problemas que hay y que se tienen que investigar”, indicaron autoridades del Ayuntamiento.

Indicó que no existe una Investigación concreta del blindaje a chalecos antibalas de Seguridad Pública.

Luego de que una denuncia anónima de parte de policías por la compra y uso de chalecos antibalas de dudosa calidad en Seguridad Pública de Monclova, el Ayuntamiento negó mal manejo del recurso federal.

Detalló que se han realizado inversiones millonarias en más de 80 chalecos antibalas nivel 3A con placa de acero, de excelente calidad y antibalísticos.

“Son cerca de 80 chalecos los que se adquirieron y se repusieron aquellos donde sí hubo una investigación de parte de la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado, de anteriores chalecos que se compraron en anteriores administraciones y que no se adquirieron que nunca llegaron”, mencionó.

Según la denuncia anónima de los policías a pocos meses de haberse adquirido los chalecos ya presentan deterioro, incluso parecen “hechizos”, por lo que pudieran no garantizar el blindaje.

Cabe mencionar que se buscó al titular del programa Fortaseg Carlos Herrera Pinales a fin de que informara en relación al tema que señalan los policías, sin embargo no fue encontrado en su oficina ni se localizó vía teléfono celular, asimismo cuando se le ubica en Presidencia Municipal evade las preguntas y se retira del lugar a escondidas