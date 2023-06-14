De todo el país

A pesar de que se difundieron termómetros con hasta 49 grados centígrados en la ciudad como sensación térmica, según la CONAGUA, Monclova está en el sexto lugar como una de las ciudades más calientes del país, pero a nivel estado tiene el primer lugar.

Con temperaturas reportadas en 42 grados centígrados el pasado lunes, Monclova figura dentro de las ciudades que tienen el sexto lugar en temperaturas más altas.

Incluso, por encima de ciudades como Monterrey, Nuevo León, Torreón y Saltillo, ésta última entró en el “top ten” de ciudades calurosas en esta onda de extremo calor.

De acuerdo al boletín que giró la Comisión Nacional del Agua, hay otras ciudades que el lunes pasado alcanzaron 46 y 47 grados centígrados, es decir, registrados de manera oficial.

PERO EN MONCLOVA TERMÓMETROS MARCARON HASTA 49 GRADOS

Cabe destacar que en redes sociales se publicaron fotografías de tableros de carros donde marcaban desde 48 a 49 grados centígrados.

Sin embargo, la Conagua, solo registró 42 grados como temperatura máxima en Monclova, pero esta cifra es incorrecta según decenas de usuarios de redes sociales que presentaban termómetros con cifras con hasta 7 grados centígrados más arriba.