Debate se convirtió solo en recalamos

"Lo que el público presenció fue más una confrontación de acusaciones y reclamos que un intercambio de propuestas sustanciales", opinó Mario Coria, presidente de Coparmex, sobre el debate entre los candidatos a la Presidencia de la República.

El pasado domingo se llevó a cabo el tan esperado primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República de México. Claudia Sheinbaum, representante de la alianza oficialista liderada por Morena; Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora conformada por los partidos PRI, PAN y PRD; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, se enfrentaron en un escenario donde se esperaban ideas, visiones y planes para el futuro del país.

El tema central del debate, "La sociedad que queremos", se dividió en tres segmentos: educación y salud, transparencia y lucha contra la corrupción, y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

A pesar de la relevancia de estos temas, los espectadores como empresarios quedaron insatisfechos al notar la falta de ideas frescas y propuestas concretas por parte de los candidatos.

"Pocas propuestas y muchos ataques, como les he dicho, no nos interesan los antecedentes de quien robo más, sino que propuestas tienen y que harán, que no gobiernen en base a ocurrencias. Para eso son los debates, para ver quien está mejor preparado, cualidad y mejor visión, además de quien puede aportar más al país".

Mario Coria Rohell señaló que al final del día la política busca un contraste, señalar los errores presentes para que los candidatos digan que no lo repetirán, pero nadie garantiza que eso no ocurrirá.

"Somos un país con mucha diversidad y que tiene tres regiones distintas, por eso se debe coadyuvar y resolver los temas a nivel nacional pero estamos viendo a un gobierno que le dio mucho al sur del país"