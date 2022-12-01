Debe Altos Hornos 400 millones a CIMC

Altos Hornos de México (AHMSA), sigue adeudando 400 millones de pesos a socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova, mientras que alrededor de 25 continúan trabajando para la empresa, al no tener otra solución.

El presidente de la cámara empresarial, Eugenio Williamson Yribarren mencionó que el corte de luz que le realizó la Comisión Federal de Electricidad solo vino a complicar la ya difícil situación financiera de la empresa acerera, así como de los constructores locales.

“De los más de 100 socios que tenemos, la empresa le sigue adeudando más de 400 millones de pesos a 35 negocios, y no les han podido abonar desde hace años. Este tipo de acciones no hace más que agravar más la situación de la siderúrgica como de la región centro”

Externó que el adeudo perjudica a los empleos que generan los constructores, además de las nulas obras que ha traído el gobierno federal como de las promesas de la instalación de nuevas empresas en Monclova.

Señaló que ante esta situación tan precaria, solo 25 socios de la CMIC continúan prestando sus servicios a AHMSA, pues muchos constructores se han dedicado a esto toda su vida y no se han podido diversificar y buscar otro tipo de sectores o rubros en los que enfocarse para salir adelante.

“Esperemos pronto tener mejores noticias, aunque cada mes que pasa es otro duro golpe para la empresa al igual que para los constructores y otras cámaras empresariales”.