“Debe PRI cambiar actitud, no de siglas”

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís no está de acuerdo en que el PRI cambie de siglas, y dijo que en cambio se debe abanderar las causas ciudadanas que dieron origen al partido y temas sociales que abarquen a todos los sectores de la población, sobre todo a los jóvenes.

“Yo no estoy de acuerdo en un cambio de siglas, debe haber un cambio de actitud. Debe haber un cambio en la cercanía con la sociedad, pero también en la ideología hacia las bases y los cimientos del PRI. Poder trabajar con ellas para volver a los orígenes, a las causas que dieron vida al PRI.

Dijo que en cualquier partido siempre hace falta sangre nueva, pero también la experiencia de quienes han llevado las riendas del partido en mucho tiempo es importante que estén presentes para establecer las bases con las cuales actuará de ahora en adelante el PRI, en una nueva circunstancia política.

Señaló que Morena, de ser un movimiento nacional, se convertirá en un verdadero partido político y van a tratar de sumar adeptos.

“El problema es que el PRI debe entender que las causas que dieron origen al PRI deben ser retomadas, si no otros las retomarán. El problema es la importancia de todos los partidos políticos para la gobernabilidad del país; esto es indispensable, pero también lo es el cambio de actitud y la adecuación a las circunstancias reales que vive el país y que vive Coahuila”, señaló.