Deben aprovechar fuentes naturales de riqueza

Monclova, Coah.- De lograr la explotación de los yacimientos de gas habría diversificación y detonaría la economía en el estado, sobre todo el de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, afirmó Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Destacó que respaldan al senador Armando Guadiana, quien busca que en el país se permita la explotación por medio del fracking ó fractura hidráulica, que es la técnica viable para hacer los trabajos, pero el Presidente de la República se opone por considerarlo perjudicial.

"Debemos de pedirle al señor Presidente que reconsidere la posición para usar el gas que existe en la región, sobre todo Coahuila y parte de Nuevo León para levantar la economía del estado, viendo en Houston, por ejemplo, ellos exportan mucho gas tanto a México como a otros países, lo mandan licuado, así como exportan gas exportan otros productos alimenticios, pero eso hace que el estado de Texas sea muy poderoso", manifestó.

Opinó que la extracción de la riqueza del suelo se va a sacar tarde o temprano y hoy es el momento de hacerlo porque la economía del país está retraída y sin crecimiento; explotar esta nueva fuente natural dará otras dimensiones en la economía.

Con la reforma energética (en el 2013) hubo cambios estructurales y legales para permitir la exploración y explotación de gas natural por la iniciativa privada, sin que a la fecha se haya dado, señaló el dirigente empresarial.

Aunque hubo asignación de cuencas de gas a explotar, mediante licitaciones, la llegada de Andrés Manuel López Obrador como Presidente, vino a frenar todo, al impedir los trabajos con fracking, porque la actividad requiere mucha agua, agregó.

Insistió que debe haber un razonamiento del Presidente de la Nación para la explotación de los bienes y fuentes naturales de riqueza que tiene México, pues así han crecido otros países, aprovechando lo que tienen.

Mencionó que Texas tiene cientos de perforaciones por fracking y es un estado próspero sin que haya mermado su abastecimiento de agua.