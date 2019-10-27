Deben empresas cuidar estrés de trabajadores

Las empresas se encuentran obligadas a cumplir con la modificación en la Norma Oficial Mexicana 035 para revisar las condiciones laborales y evitar que los trabajadores sufran problemas por estrés, de lo contrario podrán ser sujetas a demandas y pago de sanciones onerosas.

El Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Monclova, Ricardo Aguirre Cuellar informó que desde el pasado miércoles entró en vigor la Norma 035 (NOM-035) relacionada con la medición de análisis del estrés laboral.

La regulación de esta norma corresponde principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien deberá establecer mecanismos para la medición y control de este problema, pero las empresas podrán ser sujetas en algún momento de un proceso jurídico laboral de no cumplir con esta medida.

La NOM 035 analiza los factores de riesgo sicosocial en el entorno laboral y evalúa las condiciones en las que se desarrollan las actividades, no el estrés del trabajo o su perfil psicológico.

Se evitará que existan cargas de trabajo excesivas, falta de balance entre la relación trabajo-familia, violencia hacia los trabajadores y acoso por parte de los jefes, lo que se busca es mejorar las condiciones laborales.

"Muchas veces se dice que el trabajador mientras más presión se tenga mejor, pero esto no es cierto, y ahora se tiene que medir, porque tiene consecuencias, de tal manera que no se convierta en un post trauma, y el estrés ocasione riesgos innecesarios dentro de las empresas".

Señaló que la Secretaría del Trabajo cuenta con facultades para sancionar e imponer multas cuantiosas a las empresas que no cumplan con esta medida, y los trabajadores podrían iniciar procesos ante la auoridad laboral.