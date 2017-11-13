Deben reconsiderarse penas contra abusadores: Yezka

Aunque se hicieron algunas modificaciones al Código Penal, la Procuradora de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), Yezka Garza Ramírez consideró que deben existir penas más severas a las personas que cometen abuso sexual, principalmente si la víctima es menor de edad.

Cuestionada por los casos de abuso a menores donde los imputados quedan libres, la funcionaria comentó que un abuso sexual no se puede minimizar pues las secuelas psicológicas para la víctima, principalmente si se trata de menores de edad es la misma que una violación.

Indicó que en las recientes modificaciones al Código Penal se incrementaron algunas penas en delitos de carácter sexual, además a propuesta de la diputada Georgina Cano aumentaron las sentencias para aquellos padres que omiten denunciar cuando sus hijos son víctimas de alguna agresión sexual.

Señaló que las modificaciones que se hicieron recientemente se cambiaron algunos parámetros en las sanciones para todos los delitos, sin embargo podrían hacerse algunos otros cambios que pudieran incrementar las penas.

Dijo que en el Código Penal del Estado vigente no se considera el abuso sexual como un delito para purgar una prisión preventiva, es por ello que las personas que lo cometen recuperan su libertad.

Aseguró que la ley establece que las personas que son víctimas de este delito tienen derecho a llegar a algún acuerdo reparatorio, donde los responsables están obligados a pagar una cantidad económica, además toda la atención jurídica y médica.

De igual forma, Garza Ramírez aseguró que Monclova tiene una actividad importante en los casos de abuso sexual infantil, es por ello que han estado trabajando en los que se han presentado y especialmente en evitar que se den más.

Indicó que los casos son constantes, por lo que han trabajado en coordinación con otras dependencias como el Centro de Justicia y Empoderamiento, así como la Fiscalía del Estado para atender los que se han presentado.

Señaló que es importante que las familias sepan que la mayoría de los agresores sexuales están dentro de casa desde tíos, padrastros, abuelos, incluso hasta padres biológicos.

“Tenemos casos de todo tipo donde menores son agresores, el 83 por ciento de los casos el agresor está dentro de la casa, es por ello que pedimos a los padres de familia estar muy al pendiente de sus hijos”, finalizó la Procuradora.

