Debió empresa tener seguridad

“La situación obviamente no se esperaba la fiscalía ya tomó conocimiento de los hechos, existe la denuncia, se presentó muy temprano y nosotros solo podemos colaborarán con datos si algún elemento llegó a ver algo”, comentó el director de Seguridad Pública Fernando Olivas Jurado.

Mencionó que aún no se tiene información relacionada a quienes pudieron ser los que cometieron el delito, lo que es un hecho es que en el plantel educativo había objetos navideños que los ladrones sacaron de la tienda.

Olivar Jurado; director de Seguridad Pública mencionó que reforzarán la vigilancia.

Solo robaron mercancía y esta asciende a los 300 mil pesos en efectivo, el director de la corporación comentó que se tiene que fortalecer aún más la vigilancia, indicó que lo más importante es que además de dar rondines, las tiendas como son negocios, deben poner lo propio en vigilancia.

Señaló que deberían instalar las cámaras de video, además de tener personal que esté al pendiente de actos como estos, el director dijo que a petición del área judicial de Coppel el caso ya está en la Agencia de Investigación Criminal.

El director del plantel mencionó que no cuentan con velador, por ello han solicitado a autoridades municipales ayuda para poder contratar a alguien que este brindando vigilancia, aun así Olivas Jurado mencionó que estarán muy al pendiente a través de la Policía Escolar.