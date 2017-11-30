Debutan hoy “Los Niños Cantores de Monclova”

Todo listo para el gran debut de “Los Niños Cantores de Monclova” que hoy estarán en el escenario del Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo en un concierto navideño, un espectáculo que resulta ser una labor formativa de iniciación musical por parte de un profesionista capacitado como lo es el tenor y director musical Óscar Rodríguez de la O.

Es el día de hoy cuando un total de 38 niños altamente preparados realizarán su debut en dos funciones 6:00 y 8:00 pm, el gran espectáculo que tiene una duración de una hora aproximadamente tiene un costo de 100 pesos.

Así se dio a conocer en la rueda de prensa realizada para invitar al público en general, ahí estuvieron presentes María Beatriz madre de uno de los niños, pero además Arturo Rodríguez Torres maestro de canto de la Escuela Superior de Música y el director musical de los Niños Cantores de Monclova.

Presentarán un reportorio muy vasto, son 21 canciones, tres de ellas son clásicas en francés, continúa con un repertorio navideño de las piezas más populares, además de la presentación de una pianista.

Esto es parte de la iniciativa del director musical y primer tenor. Óscar Rodríguez de la O, egresado de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Fue él quien formó esta agrupación para la ciudad de Monclova, una piedra angular en la formación de generaciones de cantantes y músicos de la ciudad, los 38 niños que se prepararon durante 3 meses y alcanzaron a llevar el espectáculo al escenario.

Los niños que en la rueda de prensa estuvieron representados por Luis Enrique “El pequeño de Frontera” han sorprendido por la capacidad y talento que han desempeñado, pero esto también ha sido gracias al apoyo de sus padres quienes los motivan y los apoyan día a día para que continúen en el canto, la música y presentaciones.