Decepcionado destruye su credencial de elector

Monclova, Coah.- El señor Jorge Castro acudió la mañana de este lunes 2 de junio a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Monclova para destruir su credencial de elector. El ciudadano expresó su descontento con el actual proceso democrático, en especial tras la jornada electoral relacionada con el Poder Judicial.

"Esta institución ya no va a usar mi nombre. Me tiene que borrar de su padrón, porque mi nombre lo quiero mucho y lo están utilizando como un voto nada más", declaró con firmeza. En sus palabras se reflejaba una profunda decepción con el rumbo del sistema electoral. Su acción, explicó, es una manera de poner orden en su vida y de marcar distancia con lo que considera un sistema que ya no representa a los ciudadanos. "Cada quien sabe con quién sobrevive y con quién convive", dijo.

Jorge Castro recordó con nostalgia el inicio de la democracia en Monclova, cuando surgió el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y se entregaron por primera vez las credenciales de elector. "Fuimos parte responsable de ese momento", afirmó. Pero el contraste con la actualidad, según su percepción, es abrumador. Para él, los ideales que alguna vez dieron forma al sistema electoral mexicano han sido traicionados.

"Vino a darse una elección que nos costó miles de millones de pesos... para nada", remató. La escena dejó desconcertado a más de un trabajador del INE.