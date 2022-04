Decepcionados por ´fallas´ en el sistema

Adultos mayores se mostraron molestos y decepcionados ya que deben hacer nuevamente la solicitud para la incorporación al programa "65 y Más", una solicitud que hicieron desde el mes de octubre pero por fallas en el sistema y la pérdida de papelería, hay que comenzar de cero.

Tal es el caso de Juanita Martínez Samaniego a quien se le quebró la voz al enterarse que ni siquiera está registrada pues ella fue en octubre y tenía la esperanza de que pronto empezara a llegarle el apoyo económico pero ayer le dijeron que vuelva a hacer papelería por error del sistema, le dieron otra vez el papelito con los documentos que necesita y aunque traía en mano la papelería, le dijeron que no, que tenía que actualizarla y llevar copias.

"Le digo a mi esposo que a lo mejor Dios no me deja otro año, ando bien mala de la presión, tomo pastillas de día y de noche, no se vale estamos enfermas, todos estamos igual, yo quería el dinero para comprar un medicamento que no me dan en el seguro, pero bueno", comentó Juanita de 67 años de edad.

Otro de los afectados es Jaime Alfonso López Hernández, también se registró hace 6 meses y le dijeron que la papelería está perdida por lo que se tiene que volver a registrar, comentó que cuando cumplió 65 años no se lo quisieron dar el apoyo, le dijeron que esperara a los 68, pero los papales ya se perdieron.

"No tiene uno otro recurso más que este y están fallándonos, mi pensión está chiquita, pensé que este apoyo ya me iba a llegar", comentó.

Sarita Pérez Morales, comentó que es un asunto desesperante, ha perdido tiempo, dinero y días de trabajo para ir a hacer lo necesario y recibir ese recurso para dejar de trabajar, pero nada más no se le incorpora al programa.

"Que otra vez tengo que hacer la solicitud, ya no puedo venir ahorita porque tengo que ir a trabajar, yo creo vengo hasta el viernes, son miles de vueltas, a todos nos están citando hasta agosto, quien sabe", comentó.