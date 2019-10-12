Decomisan tres autos

Los operativos contra morosos de derechos vehiculares continúan en este municipio, el día de ayer 3 vehículos fueron decomisados en un filtro colocado en la colonia Anáhuac.

Poco antes del mediodía, elementos de Fuerza Coahuila junto con personal de Administración Fiscal montaron un operativo sobre la calle Huemac con Domingo Arrieta de la colonia Anahuac, donde detuvieron a los vehículos sin placas y con placas vencidas.

Resultado de este operativo fueron decomisados 3 vehículos sin placas o con placas vencidas de hace más de 2 períodos, trasladándolos al corralón hasta el tanto el propietario no regularice su situación.

Otros de los automovilistas detenidos mostraron documentos de convenios realizado ante Recaudación de Rentas para ponerse al corriente con el pago de derechos vehiculares y pudieron seguir sus caminos.

Por la tarde, el operativo se trasladó a la Alameda en la colonia El Pueblo y después al Bulevar Ejercito Nacional, aunque no se dio a conocer si hubo más vehículos decomisados.