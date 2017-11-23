Decomiso y clausura a Corpovino

Inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) clausuraron el negocio de vinos y licores denominado Corpovino, además decomisaron decenas de cajas de producto presuntamente por un adeudo al fisco.

A las 10 de la mañana de este miércoles, inspectores del SAT acompañados por elementos de Seguridad Pública llegaron al establecimiento ubicado en el bulevard Pape a la altura de la colonia Nogales para entregar una notificación al responsable de la tienda.

Después de realizar algunos trámites administrativos, personal del SAT revisó las cajas de bebidas alcohólicas para verificar que tuvieran el número de botellas que decía el empaque para tener un control preciso de lo que se estaban llevando.

Al concluir la revisión, los inspectores subieron las botellas a un tráiler para trasladarlo a las oficinas del SAT donde continuarían con los trámites administrativos del decomiso.

Dentro de las bebidas aseguradas se encuentran cajas de whisky, tequila, coñac, vodka, entre otras valuadas en varios miles de pesos.

Aunque se intentó conocer los motivos del operativo, la persona que se encontraba al frente de estas acciones se negó a precisar detalles, argumentando que no estaba autorizado para dar alguna declaración.

“No soy la persona indicada para proporcionarles detalles, por lo que les pido se acerquen a las personas que sí pueden hacerlo”, aseguró el responsable del operativo mientras caminaba a toda prisa.

Los responsables de tienda solicitaron la presencia del notario público Ana María Serrano, quien dio fe de la mercancía que se estaban llevando, además de la clausura del establecimiento.

Cabe mencionar que esta misma acción se realizó en las tiendas de diferentes partes del País presuntamente por adeudos con el fisco, sin embargo, no ha podido acreditarse esta información.