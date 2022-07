Defenderá Diosdado a acusados

Cesar García Diosdado; doctor en derecho, será quien asesore a los imputados del delito de homicidio en el interior del Centro de Rehabilitación Escudo de Salvación, dijo que es bueno que esté cerrado para que no se alteren las evidencias.

Hasta el día de ayer no conocía la carpeta de investigación y todo dependía de las pruebas que acredite el Ministerio Público en la audiencia inicial.

"Sinceramente no me gustaría intervenir por la carga de trabajo pero sí he recibido constantes llamadas para que los represente y no me gusta dejar a la gente a la deriva tal vez sí los vaya a representar", comentó.

Dijo que cuando es un derecho que se entregue copia autentica, legible, gratuita de forma inmediata a detenidos y defensores, siempre se entrega minutos antes de la audiencia inicial y por cuestión de práctica no se solicita el receso para imponerse de las mismas, se continúa en atención al principio de economía procesal, pues sí se va a pedir la duplicidad en nada abona retrasar la audiencia tres horas para imponerse.

Comentó que ha tenido contacto y experiencias con estos centros de rehabilitación, pero no desde el punto de vista de defensor, pero dijo que sí hay que tomar en cuenta que autoridades no dan importancia a la rehabilitación de personas adictas como lo dice la Ley General de Salud, nadie se aboca a esto.

La mayoría de los asuntos penales en este distrito judicial son de posesión de narcóticos en cualquiera de sus modalidades, en el fuero federal y fuero estatal, no se ha puesto una atención a esto, por eso existen estos centros de rehabilitación que no son supervisados por autoridades competentes.

La Secretaría de Salud, Cofepris o dependencias a los que les toca verificar los mismos no les dan importancia debida.

Comentó que las autoridades no han visto esta problemática, para ver sí en estos centros existen delitos como la privación ilegal de la libertad contemplada en el artículo 217 del Código Penal del Estado que pone de 6 meses a 6 años de prisión y multa al particular que prive a otro de su libertad.

"A quien prive de la libertad sin derecho a otra persona para obtener un beneficio, en calidad de rehén o para causarle algún daño o un prejuicio a la persona o cometer secuestro exprés si no están estos elementos sí estamos ante la presencia de una privación ilegal de la libertad que marca el código Penal", comentó.

Dijo que desafortunadamente las personas por falta de conocimiento jurídico, buscando el bienestar de su familiar lo internan en estas instituciones pero no hacen el procedimiento adecuado que es demandar ante el Juzgado Civil el estado de internación por su drogadicción para que el juez se pronuncie y nombre n tutor y sean estos quienes a la falta de conciencia y criterio de capacidad jurídica de la persona con problemas de drogadicción lo anexen en una institución privada porque no hay públicas para estar retenidas de manera legal.

Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, La Fiscalía, La Secretaría de Salud, del Estado no verifican que no se competan estos delitos, ya se prendió un foco rojo pero las autoridades nada han hecho al respecto.