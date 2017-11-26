Defienden beneficios de Reforma Energética

Coahuila es un estado rico en potencial energético de hidrocarburos, energía renovable eólica y solar, potencial que puede ser aprovechado con la apertura que da la Reforma Energética, así lo señaló el expresidente de PEMEX, Rogelio Montemayor Seguy.

Como parte del Segundo Encuentro de Egresados del Tecnológico Nacional de México, Campus Monclova, el Presidente del Clúster Energético de Coahuila dio a conocer los beneficios que da la Reforma Energética y el área de oportunidad con la que cuenta el Estado para la explotación de estos recursos.

Señaló que dado a que Coahuila no es un estado con tradición energética significa que hay retos qué superar para aprovechar las oportunidades y que el desarrollo de los recursos del estado se convierta en beneficios para jóvenes, empresarios, comunidades.

En cuanto al impacto de la Reforma Energética con el precio de los combustibles, Montemayor Seguy mencionó que la reforma va más allá del precio de la gasolina, tiene que ver en cómo se convertirá la riqueza que existe en el País en una fuente de desarrollo.

Señaló que no se puede decir que el precio disminuirá, ya que el precio del combustible está sujeto al mercado internacional, recordó que a principios de año el barril de petróleo tenía un costo de 40 dólares, y actualmente se encuentra en 50 dólares el barril, lo que hace que el precio se incremente.

“La reforma es positiva, el hecho que se puedan desarrollar estos recursos es una palanca que puede significar beneficios, si logramos atender estos retos significará beneficio para jóvenes, para las empresas, para comunidades”.

Mencionó que con la Reforma Energética vendrán inversiones que permitirán a los jóvenes tener un trabajo mejor remunerado si se preparan en este sentido, lo que es un beneficio para el bolsillo, al igual que las empresas que sean proveedores o que de los servicios para este sector, quienes se prepararán para tener un crecimiento.

“No es nada más que baje el precio de un artículo determinado, sino que es generar empleo de generar más riqueza y lo que se trata, es cómo hacemos para participar en esa riqueza, que sea con un mejor trabajo, la industria paga bien, paga mejor que muchas otras industrias, entonces necesita capacitarse para entrar ahí”, indicó.