Definen hoy multa por no usar cubrebocas

Luego de que el gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís diera a conocer que se contemplan multas para ciudadanos que no porten el cubre bocas en esta tercera ola de contagios, hoy se realizará el subcomité de salud donde revisarán dicho tema pues no está contemplado en los ingresos.

"Vamos a esperar a ver cómo será el reglamento, porque hay que hacer el reglamento respecto a la obligatoriedad del cubrebocas, son parte de las medidas que se deben reafirmar y hacerlo costumbre, para beneficio de la salud propia, de la familia y la comunidad", comentó.

Dijo que hay que esperar que es lo que se va a modificar para poder aplicar una multa pues dentro de la Ley de Ingresos no se establece esta multa por no usar el cubreboca, indicó que hay gente que ya no quiere usar el cubreboca porque trae reacciones negativas por parte de las personas.

Independientemente que estén vacunados hay que seguir con las medidas de prevención, seguridad e higiene, como autoridad seguirán insistiendo en llevar a cabo las medidas, pero es responsabilidad de cada uno tomar las medidas.

Si van a algún lugar y hay aglomeración, es decisión de cada uno si entra o no a ese lugar, además mencionó que la gente que va de vacaciones regresa contagiados, por ello recomendó que cuando regresen se queden 7 días en sus hogares, no visiten a los papás o a otros familiares, porque se han presentado muchos casos.

Dijo que a él le han preguntado mucho donde se realizan las pruebas covid-19, es en el DIF, pero por ello es importante no salir a otras ciudades a vacacionar para tener control del contagio.