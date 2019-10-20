Definen vuelo para todo tipo de usuarios

El vuelo que se busca aterrice en la región se está diseñando pensando en todo tipo de usuarios y no solo encaminado a los empresarios, la semana entrante se prevé otra reunión con representantes de TAR y se espera definir lo más pronto posible para que el mes de noviembre arranque.

El Presidente de CMIC Raúl Flores González dijo que el vuelo en la región es muy necesario para todos y no solo se está enfocando en las necesidades que tienen los empresarios.

“El servicio será para todos no solo para empresarios, hay muchas personas que tienen familia en la ciudad de México y quieren ir a verlos o viceversa, hay además muchos estudiantes en escuelas de la ciudad de México que también harían uso de este servicio”.

Resaltó que el vuelo urge e interesa mucho, es necesario que se concrete por lo menos el de Monclova-Toluca para empezar y posteriormente se vayan sumando otros como a Querétaro donde es la base central de TAR y de ahí vuelos a muchos otros destinos y también el internacional que es a Houston.

Dijo que se busca que toda la región tenga servicio a aéreo conveniente para todos, que también los habitantes de la región carbonífera que van a Piedras Negras a tomar vuelo hacia la ciudad de México usen el de Monclova.

Destacó que en la reunión que tendrán esta semana los representantes de TAR podrán ofrecer un mejor costo y tendrán resultados a los planteamientos que realizaron los empresarios en la pasada reunión, esperan que esta ocasión se llegue a un acuerdo y cuanto antes se concrete el vuelo comercial.