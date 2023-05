Defraudan a dueños de autos chuecos

Monclova, Coah.- Defraudan a propietarios de automóviles de procedencia extranjera hasta por 8 mil pesos, prometiendo que los autos con número de serie que inician con letra podrán ser regularizados, cuando realmente no están considerados dentro del decreto presidencial, informó Armando García Grimaldo, líder de UCD.

Ante la apertura de una nueva etapa de regularización, los fraudes y desfalcos han vuelto a generarse, señaló el entrevistado, quién dijo que lamentablemente la gente que posee los autos de origen alemanes, japoneses, coreanos o que inicien con letra en sus placas.

Explico que alrededor de 10 gentes se han presentado en las oficinas de la UCD Nacional exponiendo que aceptaron tales ofrecimientos con la promesa de que sus autos podrían ser regularizados.

Por lo anterior han llegado a pagar hasta 8 mil pesos, lo cual calificó como fraude, pues no hay bases para ofrecer la regularización de este tipo de autos los cuales son están dentro del decreto.

Conmino a los afectados a denunciar y exhorto a los poseedores de los autos de procedencia extranjera con placas que inicien con letra, a que no caigan en los engaños, que no paguen por algo que no ha sido autorizado.

Preciso que es importante denunciar o de lo contrario tales fraudes continuarán, así como también reiteró que es importante que la gente esté bien informada y antes de hacer cualquier trámite o pago se aseguren mediante las cuentas oficiales en las organizaciones como UCD Nacional para que les indiquen si sus autos entran o no en el proceso de regularización.