Deja la tragedia su huella en la región

MONCLOVA; COAH.- El 2025 apenas comienza, pero en la Región Centro de Coahuila, la tragedia ya ha dejado su huella. En solo unas semanas, accidentes devastadores, incendios, explosiones y muertes inesperadas han sacudido a la población, dejando un rastro de dolor e incertidumbre.

Desde un matrimonio que perdió la vida de forma casi cinematográfica cuando un árbol cayó sobre su vehículo, hasta un incendio voraz que redujo a cenizas una tienda comercial; desde la angustiante fuga de gas en un gasoducto de PEMEX hasta el brutal impacto de un tren contra un autobús lleno de turistas, la realidad supera cualquier guion de película de desastre.

Pero no solo la naturaleza ha sido despiadada; la imprudencia, las fallas humanas y la falta de infraestructura adecuada han convertido a la región en un escenario de peligro constante.

Tragedia, fuego y desastre: Un inicio de año marcado por el peligro en la Región Centro de Coahuila

Una escena sacada de una película: el viento, el árbol y la muerte inesperada

Óscar González y María Elena Calixto jamás imaginaron que aquel martes por la mañana sería el último día de sus vidas. La carretera federal número 30 se extendía frente a ellos como lo hacía siempre, un camino cotidiano que recorrían sin mayor preocupación. Pero el destino tejía un final trágico para la pareja.

Los vientos arreciaban con fuerza inusual. Árboles y postes se tambaleaban bajo el embate de la naturaleza, pero nadie podía prever lo que estaba a punto de suceder. Un enorme pinabete, de tronco grueso y raíces profundas, no resistió más. Su base crujió con un sonido seco, desgarrador, y en un instante el coloso verde se desplomó justo sobre el vehículo en el que viajaban Óscar y María Elena.

El impacto fue brutal. El techo del automóvil quedó aplastado bajo el peso del árbol, atrapando a la pareja en su interior. María Elena, conocida como "Nena", murió en el acto, mientras que Óscar aún respiraba cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar. Sin embargo, su lucha por la vida duró apenas unas horas más; falleció al día siguiente en la clínica 7 del Seguro Social.

La noticia sacudió a Cuatro Ciénegas y al mundo de la música regional. Óscar González no era un desconocido: fundador de la emblemática Banda Kañón, dejó una huella imborrable en la industria. Amigos, familiares y exintegrantes de la banda se reunieron en la parroquia San José para darles el último adiós. La iglesia estaba llena. Nadie podía creer que un accidente tan insólito, casi cinematográfico, les había arrebatado la vida.

El gas invisible que pudo matar a cientos

No hubo fuego, pero el peligro era igual de mortal. La noche en Frontera, Coahuila, transcurría con aparente tranquilidad cuando, de pronto, un olor penetrante y tóxico se extendió en el aire. El gasoducto de PEMEX, una serpiente de acero enterrada bajo la tierra, había fallado.

Una válvula de seguridad colapsó, liberando una enorme cantidad de gas en la atmósfera. El peligro era inminente: cualquier chispa, el más mínimo descuido, podía provocar una explosión devastadora. Protección Civil y el Ejército activaron un operativo de emergencia, evacuando a todas las familias cercanas en un perímetro de 800 metros.

Jesús Morín, un guardia de seguridad que trabajaba cerca, describió la angustia del momento: "El olor era insoportable, me empezó a doler la cabeza y sentí que me ahogaba. No esperé a que nos dijeran nada, salí corriendo de ahí".

Por más de una hora, los especialistas lucharon contra la fuga hasta que finalmente lograron sellar la válvula. La amenaza se disipó pasada la medianoche, cuando las familias pudieron regresar a sus hogares.

Una noche de infierno: Bodega Aurrerá arde en llamas

El fuego comenzó de manera silenciosa, casi sigilosa, en la bodega de la tienda. Un pequeño chispazo, un cortocircuito o un descuido, y en cuestión de minutos, las llamas se extendieron como una bestia hambrienta.

El 25 de febrero, Frontera presenció uno de los incendios más devastadores de los últimos años. El cielo nocturno se iluminó con un resplandor anaranjado mientras la Bodega Aurrerá de Plaza Bella era devorada por el fuego.

Los bomberos de Frontera y Monclova llegaron al lugar, pero se toparon con un obstáculo crítico: no había suficiente agua para combatir el incendio. La desesperación creció conforme las llamas se propagaban. Se hizo un llamado urgente a empresas privadas, que enviaron camiones cisterna para abastecer a las unidades de emergencia.

A pesar de la magnitud del siniestro, no hubo pérdidas humanas, pero el edificio quedó reducido a escombros.

Imprudencia al volante: un autobús de turistas desafía al tren y pierde

El reloj marcaba las 12:45 del mediodía cuando, en la carretera federal número 30, el conductor de un autobús de turistas tomó una decisión fatal. En lugar de detenerse ante la inminente llegada del tren, aceleró, intentando ganarle el paso.

El estruendo fue ensordecedor. El impacto sacudió la unidad, lanzándola varios metros fuera de la vía. En el interior, los pasajeros gritaban, aturdidos por la brutal sacudida. 23 personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

Las investigaciones revelaron un dato alarmante: los turistas no contaban con un guía, lo que podría haber evitado la imprudencia del conductor. Ahora, las autoridades planean reforzar la señalización en la zona para evitar que otra imprudencia termine en una tragedia peor.

Otro árbol, más víctimas: trabajadores municipales son aplastados en Ocampo

No fue el primer árbol en caer, ni el último. En medio de los fuertes vientos que azotaban Ocampo, tres empleados municipales realizaban labores cotidianas cuando, sin previo aviso, una enorme estructura de madera y hojas cedió ante la fuerza de la naturaleza.

El estruendo alertó a quienes estaban cerca. Dos trabajadores sufrieron heridas considerables, pero el tercero quedó gravemente herido, atrapado bajo el peso del tronco. Fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova. Su estado sigue siendo reservado.

Explosión inminente: pipa cargado con 80 mil litros de combustible vuelca en San Buenaventura

Un trailer avanzaba por la carretera federal 30 transportando una carga que podía convertirse en una bomba sobre ruedas: 80 mil litros de combustible.

Todo ocurrió en un parpadeo. El conductor perdió el control en el kilómetro 16, y la colosal unidad, con todo su peso, se volcó. El diésel comenzó a derramarse, escurriendo peligrosamente sobre el asfalto caliente.

La reacción de las autoridades fue inmediata. Bomberos, Protección Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano llegaron al lugar, cerrando la carretera y evitando lo peor. Una chispa, un cigarro encendido o una chispa de metal, y la explosión habría sido inminente.

Milagrosamente, el conductor salió ileso. Sin embargo, el accidente dejó en evidencia un riesgo latente en las carreteras: el transporte de sustancias peligrosas sin protocolos de seguridad más estrictos.

El año apenas comienza, y la Región Centro de Coahuila ya ha sido testigo de accidentes que parecen sacados de un guion cinematográfico. Pero esto no es ficción. Son hechos reales que han cobrado vidas, destruido negocios y puesto en peligro a cientos de personas.