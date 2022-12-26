Deja Navidad Saldo Blanco

A pesar del incidente registrado en la ciudad, tras la explosión de una vivienda en el Fraccionamiento Carranza, se considera que se registró un Saldo Blanco, durante la celebración de Navidad.

Autoridades municipales señalaron que durante el pasado fin de semana no se dio un incremento en los accidentes, ni en el número de detenciones, por lo que la incidencia se mantuvo normal.

El alcalde Mario Dávila Delgado señaló que el único incidente grave fue la explosión que se registró el pasado fin de semana donde una familia resulto lesionada, lo cual se está atendió.

Así mismo se brindó el apoyo a personas en riesgo ante las bajas temperaturas, tanto en situación de calle que fueron atendidas a través de los albergues, así como familias de escasos recursos.

En cuanto al tema de los accidentes, señaló que se tuvieron algunos reportes, pero se mantuvo dentro de las cifras que se registran en cualquier fin de semana, en cuanto a las detenciones, se tuvo un promedio de 12 a 15 casos el fin de semana, en su mayoría personas en estado de ebriedad, en mal orden o por inhalación de sustancias toxicas, que fueron canalizados a Seguridad Pública.

Señalaron que las cifras fueron similares a las registradas durante los fines de semana anteriores, por lo que las fiestas, reuniones y mayor consumo de alcohol, no fueron un factor para que se incrementaran los incidentes.

El alcalde mencionó que esto se dio gracias a los operativos que se realizan de manera conjunta, así como las acciones de prevención que se realizan por parte de Seguridad Pública que inhiben la comisión de delitos.