Dejan ladrones sin escuela a 4 mil niños

Alrededor de 4 mil alumnos de nivel básico no regresaron a clases presenciales este ciclo escolar, pertenecen a 29 edificios en la región centro los cuales tienen serios problemas de cableado eléctrico y muchos requieren rehabilitación completa de los sanitarios.

A dos años de la pandemia del Covid-19, son pocos los planteles que no han podido volver a las aulas, no por falta de ganas sino porque los ladrones no han dejado descansar a los directores o bien, ya presentaban necesidades apremiantes por los años que tienen de uso.

El director regional de Servicios Educativos, Félix Rodríguez Ramos mencionó que en la región centro existen 408 planteles educativos, de los cuales se pudieron integrar 379 instituciones al plan piloto y después a clases presenciales.

Dejando a 29 escuelas hasta el final, esto debido a la gran necesidad que tienen de cableado eléctrico, así como de problemas hidráulicos, aunado a que muchos requieren de reparar por completo los sanitarios.

"Esperemos que lo que resta del ciclo escolar y el periodo de receso educativo para alumnos, podamos empezar a arreglar las escuelas, algunas tienen daños mayores de llaves, herrajes, tuberías, bombas de agua".