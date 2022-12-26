Dejan más derrama compras de pánico

El comercio de Monclova registró un incremento en ventas de hasta un 70 por ciento, cómo buenos mexicanos, las personas salieron a comprar los regalos de última hora sin importar que el día amaneció a menos 4 grados centígrados.

Arturo Valdés Pérez presidente de Cámara Nacional del Comercio (CANACO) mencionó que el pasado 24 de diciembre hubo otro aumento gracias a que las personas dejaron al último momento las compras de regalos para sus seres queridos, así como la preparación de las cenas navideñas.

“Se dieron las ventas, gracias a Dios las personas si salieron de sus casas para adquirir productos de todo tipo y esto generó un incremento de un 60 a 70 por ciento. Hasta el momento no tenemos ningún reporte de robo, fraudes o altercados en los negocios adheridos a la cámara”.

Señaló que aún faltan días importantes para los comerciantes de la localidad, que son las del día 30 y 31 de diciembre, que aunque no se compara con las generadas en Navidad, también hay un incremento en todos los rubros.

“Aunque es más para cenas de fin de año, como quiera se registran ventas en el comercio local, este mes es el mejor del año para nosotros los comerciantes debido a la derrama económica de aguinaldos y ahorro que se da a los trabajadores”.