Dejan para el 2023 desfalco de la 288

Será hasta el próximo año cuando se retome el proceso en contra de los implicados por el desfalco de los 7.4 millones de pesos de la Sección 288, al no establecer a un acuerdo, por lo se espera que se dé fecha para la audiencia.

A pesar del intento por llegar a un acuerdo para resolver el conflicto por la vía alterna, no se tuvo ningún avance en las pláticas que estableció los implicados en el desfalco con el abogado del Sindicato Democrático.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, dijo que se les dio la oportunidad de solucionar este problema, pero no se tuvo la disposición y la cantidad que se ofrecía era mínima.

Debido a esto el abogado presentó un oficio en el que se dio a conocer al juez que no se logró ningún acuerdo para que continúe el proceso en contra de los tres ex funcionarios del comité local.

Informó que únicamente esperan que se dé una fecha para la audiencia de juicio oral, con lo que dará inicio la última etapa del proceso en contra de los tres implicados, pero esto se dará iniciando el año.

A partir de este miércoles, los juzgados entran en un periodo vacacional, por lo que será hasta enero cuando se retome el caso y se lleve ante el juez al ex Secretario General de la Sección 288, el ex Presidente del Consejo y ex Tesorero.

Ismael Leija Escalante reconoció que esto genera molestia entre los trabajadores, quienes exigen que se regrese el dinero que se tomó de las cuentas, y esperan que esto se dé antes de mayo, cuando se tiene que realizar de nueva cuenta el pago de prohuelga a los obreros.