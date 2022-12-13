Dejarán una fuerte derrama económica

La Coparmex Monclova señaló que a pesar de las quejas de extorsión por parte de los paisanos, los operativos que realizan las autoridades municipales ayudan a evitar que posibles grupos delictivos quieran ingresar a la región centro.

Durante la semana, diversas cámaras empresariales han externado estar en contra de las extorsiones y abusos hacia los que regresan de Estados Unidos, buscando el apoyo de las diversas corporaciones policiacas para disminuir los casos.

Esto lo dio a conocer el presidente de la, Confederación Patronal de la República Mexicana, Mario Coria Rohell, quien dijo que es un tema delicado pero es una problemática que se está atendiendo por parte de los alcaldes para evitar que los connacionales sean detenidos.

“No debemos descuidar el lado de la seguridad, por mucha protección que se le ofrezca a los paisanos ya que queremos que vengan y que se regresen por la región ante la derrama económica, no hay que dormirse en este sentido para no volver a años anteriores”.

Señaló que el Gobierno del Estado ha trabajado durante años para que los criminales no logren el ingreso, tal como lo volvieron a internar en la región carbonífera hace unos días, por eso no se debe de bajar la guardia cada día.

“Ahorita estamos muy tranquilos a comparación de otras temporadas, ninguno de los dos temas hay que descuidarse, el cuidar de los ciudadanos como del procurar que los paisanos no sean extorsionados y que lleguen con bien a sus familias”.