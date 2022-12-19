“Dejen en paz a Ahmsa”, exige obrero

Altos Hornos de México es una empresa privada, por lo que no debe intervenir la federación en su trabajo, ni mucho menos decir que es lo que se debe hacer, esto únicamente le compete a los socios, por lo que se pide que dejen trabajar a la empresa.

También lee: Familia nicaragüense buscaba “sueño americano”, solo encuentra “mortal pesadilla”

Luego de que el recién nombrado “enlace” de Gobierno Federal para atender el problema de AHMSA, señalara que es necesario el cambio de directiva y que Alonso Ancira deje el cargo para que la empresa se recupere, trabajadores señalaron que es un tema que no le compete a la federación.

Marco Antonio Aguilar Cazares, obrero de la Siderúrgica 2 de AHMSA por más de 40 años, mencionó que como trabajadores, consideran inapropiado que personas ajenas a la empresa traten de inmiscuirse en el problema, sin conocer la situación que existe al interior y mucho menos de la operación.

Señaló que personas de gobierno, no deben involucrarse en asuntos propios de la empresa, que únicamente competen a los directivos y a los trabajadores, así como tampoco deben de involucrarse empresarios que durante años han vivido a costa de la empresa y que ahora dan la espalda.

Exigieron al gobierno federal que saque las manos y que únicamente los dejen trabajar, sin afectar a la empresa, sin poner travas, ni ejercer presión.

Tanto la federación como los empresarios cuentan con intereses, por lo que presionan a la empresa, sin importa el daño que esto ocasiona, por lo que piden al “enlace” que mantenga las manos fuera de la empresa.