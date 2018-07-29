Dejó 7 detenidos filtro antialcohol

El operativo antialcohol que se realizó en el bulevar Harold R. Pape y Ejército Mexicano dejó como saldo a siete vehículos asegurados en el corralón, además de once personas detenidas por faltas administrativas.

De las once personas detenidas en Seguridad Pública por alterar el orden púbico, cuatro fueron por inhalar sustancias tóxicas, dos por alterar el orden público, uno por riña y cuatro por estar en estado de ebriedad y mal orden.

Gerardo Arellano, director de Seguridad Pública, mencionó que solo siete personas fueron detenidos en el filtro antialcohol realizado por el doctor Salvador González y elementos de las unidades 04 y 07.

Mencionó que con las altas temperaturas el consumo del alcohol incrementa y esto genera un mayor número de accidentes automovilísticos, por lo que estarán pendientes sobre todo del estado en que conducen los ciudadanos.

Señaló que se revisaron más de veinte vehículos pero solo siete fueron remetidos al corralón debido a que se usó el criterio, pero se les exhortó a ser más consientes para que la próxima vez que vayan a beber no tomen el volante.