Dejó a su mujer y dos hijos en el desamparo

Han pasado dos años desde que Pablo González Gaytán murió en manos de policías municipales, por lo que la viuda Yaneth Rangel García sigue confiando en que autoridades actuarán pero comentó que ya se están tardando.

"Él era el sostén de mi casa, he batallado mucho, yo quiero que se hagan responsable de lo que hicieron porque no tenían por qué dispararle y matarlo", mencionó.

Mencionó que este proceso ha sido muy difícil porque tienen dos hijos, de 8 y 16 años de edad, ella ha trabajado, las pocas cosas que tenía se vendieron para poder mantener a sus hijos.

Indicó que no es justo, por lo que pide que se haga lo necesario para que los elementos sean sancionados y retirados de sus cargos, porque mencionó que ella estuvo presente en ese momento, todos los vecinos se dieron cuenta.

Aseguró que su esposo no repelió la agresión, él no portaba armas y existen muchos testigos de eso, ya que sus vecinos estuvieron presentes y pudieron captar este momento a través de videos que no tardaron en circular en redes sociales.