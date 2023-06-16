Del BOF a fabricar chorizo; trabajar es lo que cuenta

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) deben aprender a diversificarse y aprender nuevas habilidades para no necesitar de la acerera, como el caso del Ervey Pérez Jaime quien puede hacer cualquier tipo de trabajo e incluso vender chorizo para subsistir.

Continúa la crítica situación de AHMSA y el incumplimiento de pago ya va en seis semanas, el trabajador de BOF Colada Continua, Ervey Pérez Jaime se ha adaptado vendiendo chorizo y hace dos semanas, tuvo que promocionar y vender su camioneta para tener recursos ante la crisis que enfrenta.

Mencionó que tenía pocos años laborando en la acerera gracias al outsourcing, donde los empleados de las constructoras pasaron a ser de las filas de los sindicalizados, pero ahora se quedaron en el limbo tratando de obtener cualquier otro trabajo temporal.

“De alguna forma tenemos que salir adelante, esto solo es cosa política por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos la ventaja que como somos de los nuevos, sabemos hacer muchas más cosas como en construcción tal como la soldadura, pailería y más, no estamos acostumbrados a depender de nadie”.

Señaló que ahora un trabajador que tenía más categoría que los demás, está de ayudante de los constructores pues no tenía conocimientos de muchas cosas, pero sí ganas de trabajar y se conformó con que le pagaran mil 800 por quincena, pues lo ve como algo más seguro a estar esperando la misma cantidad por parte de AHMSA.

“No están dando un salario base, mil 800 y hay gente de mil 500 pesos, al que le va bien y recibe más de 2 mil pesos pues ya fregó, siguen con esperanza pero lejana para que les paguen el premio porque les llegan 5 mil pesos”