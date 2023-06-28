Deleita Reynaldo con su saxofón

MONCLOVA; COAH.- Su público son las personas que cruzan frente a él y a quienes deleita con su música, además de tratar de ganarse unas monedas para sobresalir durante este difícil periodo de crisis, se ha ganado la admiración de la gente al salir todos los días y brindar un rato agradable mientras la gente lo escucha al pasar.

Sobre la calle Hidalgo en pleno corazón de la ciudad de Monclova, las hermosas melodías atraen las miradas de jóvenes y adultos, un hombre bien vestido, su camisa a rayas, un pantalón de vestir, su sobrero y unos lentes, una cadena sujeta su cuello y el saxofón un instrumento con el que deleita a la población con todo tipo de estilos musicales, jazz, el swing, el blues, el rock entre otras.

Él es Reynaldo Morales Ruiz de 82 años de edad, actualmente vive al sector oriente de la ciudad en Lomas de San Miguel, vive con uno de sus hijos y la única forma para poder sostenerse, pagar la renta y adquirir alimento es salir a la calle y obtener a cambio unas cuantas monedas.

“A los 15 años empecé a tocar, pero hace 20 años lo deje por los vicios, hoy de nueva cuenta tomo mi instrumento y me dedico a la música, soy del estado de Oaxaca, mi padre fue músico y de ahí viene la descendencia”.

“Anduve en circo Atayde, también en grupos musicales de tres a cinco personas en Guadalajara, Manzanillo, Colima, Puerto Vallarta y en Oaxaca también” mencionó.

Detalló que a su edad nadie le ofrece empleo, pero con el apoyo de la ciudadanía y la pensión que recibe del gobierno federal es suficiente para subsistir.