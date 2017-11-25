Delito recetar sin cédula profesional

Las personas que receten y apliquen medicamento controlado sin contar con cédula profesional, pueden tener consecuencias legales y hasta penales, advirtió el presidente del Colegio de Médicos de Monclova.

El doctor Francisco Elizalde García, quien preside la organización, dio a conocer que saben del caso de personas que consultan y aplican medicamentos sin tener cédula profesional por lo que pedirán a la Secretaría de Salud tome cartas sobre el asunto antes de que ocurra una desgracia.

“Hasta donde sabemos es una persona que consulta y aplica medicamentos sin receta, entonces hacemos un llamado a la población por parte del Colegio Médico para que se abstengan y no pongan en riesgo su salud”.

Recordó que un médico profesional tiene que estudiar durante siete años para poder legalmente tener una cédula y poder recetar, los médicos especialistas deben estudiar otros cinco años más, lo que demuestra que recetar un medicamento conlleva una enorme responsabilidad.

“Ya tiene muchos años dando funciones a la farmacia familiar y está ubicada en la colonia Primero de Mayo, desafortunadamente la gente la apoya, ya habían cerrado en el 2014, vamos a esperar la actuación del departamento de Regulación Sanitaria”, comentó Elizalde García.

Recordó que se hizo una visita de supervisión, pero se requiere el apoyo de la comunidad para contar con pruebas como una receta o un papel, cualquier documento por escrito donde diga que la persona está recetando medicamentos.

Recordó que en años anteriores el Colegio Médico detectó el caso de Paulito, un señor que medicaba, inclusive operaba a la población de Monclova y la región.

“En aquella ocasión un paciente pues operaba con una navaja para “extirparle “ una hernia, le perforó el intestino y el paciente murió”, recordó.

“Pero ese es el riesgo, necesitamos que la población tenga un poco más de educación en salud y si tienen molestias, acudan a consultar con un profesional de la salud, eso de ir con personas que no son médicos a solicitar atención medica por un dolor, por malestar en la garganta o por tener calentura”, concluyó.

Actualmente hay 400 médicos en la región, que están atentos a las necesidades de la población”, no veo por qué acudir con una persona que no es profesional de la salud” reiteró el médico.